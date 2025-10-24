Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 21:36

Италия собирается оказать Украине военную помощь

Италия разрабатывает 12-й пакет военной помощи Украине с ракетами SAMP/T

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Италия разрабатывает 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать боеприпасы и ракеты для зенитных систем SAMP/T, сообщает Bloomberg. По информации источника, поставки могут быть утверждены до конца года после завершения парламентских процедур.

В материале говорится, что правительство премьер-министра Джорджи Мелони продолжает поддержку Киева, несмотря на ограниченные бюджетные возможности и сокращение американской помощи. С начала специальной военной операции Италия уже направила Украине 11 пакетов военной помощи общей стоимостью до €3 млрд (282 млрд рублей), отметили в издании.

Как указали в статье, детали новых поставок сохраняются в тайне согласно итальянскому законодательству. Одновременно Рим рассматривает возможность увеличения оборонных расходов после исправления бюджетного дефицита и планирует присоединиться к инициативе НАТО по закупке американских систем Patriot за европейские средства.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика никогда не станет выделять бюджетные средства на покрытие военных расходов Киева. По его словам, страна будет оказывать только гуманитарную помощь.

