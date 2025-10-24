Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 19:43

Одного из принцев в Великобритании приравняли к изменникам родины

В часовне Виндзорского замка убрали герб принца Эндрю

Принц Эндрю, герцог Йоркский Принц Эндрю, герцог Йоркский Фото: Picture by i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

В часовне Святого Георгия Виндзорского замка спустили церемониальное знамя с личным гербом принца Эндрю, приравняв его к заговорщикам и изменникам родины, сообщает Daily Mirror. По информации издания, это беспрецедентный шаг в истории Благороднейшего ордена Подвязки, чьи знамена ранее спускали только в случае измены или вооруженного выступления против короны.

В материале говорится, что в субботу, 18 октября, флаг с гербом младшего брата Карла III еще находился на своем месте, но к среде, 22 октября, его уже убрали. Герб принца Эндрю содержал символы трех королевств: три льва (Англия), арфу (Ирландия) и стоящего на задних лапах льва (Шотландия), а также якорь как символ его службы в ВМС Великобритании.

Брата короля Карла III несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Чтобы избежать допроса под присягой, принц согласился выплатить девушке 12 млн фунтов стерлингов.

Принц Эндрю
Великобритания
измены
заговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя объяснил, по чьей вине принципы Устава ООН стали формальностью
Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.