Одного из принцев в Великобритании приравняли к изменникам родины В часовне Виндзорского замка убрали герб принца Эндрю

В часовне Святого Георгия Виндзорского замка спустили церемониальное знамя с личным гербом принца Эндрю, приравняв его к заговорщикам и изменникам родины, сообщает Daily Mirror. По информации издания, это беспрецедентный шаг в истории Благороднейшего ордена Подвязки, чьи знамена ранее спускали только в случае измены или вооруженного выступления против короны.

В материале говорится, что в субботу, 18 октября, флаг с гербом младшего брата Карла III еще находился на своем месте, но к среде, 22 октября, его уже убрали. Герб принца Эндрю содержал символы трех королевств: три льва (Англия), арфу (Ирландия) и стоящего на задних лапах льва (Шотландия), а также якорь как символ его службы в ВМС Великобритании.

Брата короля Карла III несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Чтобы избежать допроса под присягой, принц согласился выплатить девушке 12 млн фунтов стерлингов.