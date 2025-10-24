Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 21:25

ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ сообщила, что информация о нападении на конвой с заключенными в Казани не соответствует действительности. Недостоверные сведения были ранее опубликованы в ряде Telegram-каналов.

Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее Mash сообщил о возможном побеге заключенного в Казани. По сведениям авторов канала, неизвестные подельники злоумышленника подрезали автомобиль ФСИН, в котором перевозили заключенного, освободили его и скрылись. Канал сообщил, что «освобожденным» мог оказаться бывший военный, а в городе был объявлен план «Перехват».

До этого битцевский маньяк Александр Пичушкин, осужденный на пожизненное заключение, потребовал от ФСИН компенсацию в размере 100 тысяч рублей за «глубокие морально-нравственные страдания». В своем обращении он указывал, что страдает заболеванием системы кровообращения второй степени, которое, по его словам, обострилось из-за суровых климатических условий в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где расположена колония. Отмечается, что обращение Пичушкина не увенчалось успехом.

ФСИН
Казань
побеги
заключенные
