ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ сообщила, что информация о нападении на конвой с заключенными в Казани не соответствует действительности. Недостоверные сведения были ранее опубликованы в ряде Telegram-каналов.

Ранее Mash сообщил о возможном побеге заключенного в Казани. По сведениям авторов канала, неизвестные подельники злоумышленника подрезали автомобиль ФСИН, в котором перевозили заключенного, освободили его и скрылись. Канал сообщил, что «освобожденным» мог оказаться бывший военный, а в городе был объявлен план «Перехват».

