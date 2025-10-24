Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 20:49

В Великобритании ошибочно выпустили из тюрьмы осужденного нелегала

Sky News: британская полиция ищет осужденного нелегала-насильника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британские правоохранительные органы ведут операцию по поимке осужденного нелегального мигранта Хадуши Кебату, прибывшего из Эфиопии, передает Sky News. Его выпустили по ошибке при подготовке к депортации. Месяц назад магистратский суд города Челмсфорд вынес приговор в виде одного года лишения свободы за домогательства к 14-летней девочке и женщине.

Кебату должен был быть передан в распоряжение сотрудников МВД и направлен в депортационный центр, но исчез на одном из этапов. Министр юстиции Дэвид Лэмми распорядился начать расследование инцидента.

Судебное разбирательство о домогательствах Кебату вызвало протесты против размещения нелегальных мигрантов в отелях Великобритании. Временным решением стали специализированные центры, но их недостаточно. По данным МВД на март 2025 года, в 210 отелях находилось 32 тыс. мигрантов, что обходится в 4 млрд фунтов (более 431,4 млрд рублей) ежегодно. Правительство планирует прекратить это к 2029 году.

Ранее в Узбекистане осужденный за педофилию сбежал из колонии и напал на третьеклассницу. Заключенный, 31-летний мужчина, сбежал из колонии-поселения 16 октября после того, как не вернулся с работы. В тот же день он совершил насилие над школьницей. Преступника задержали, возбуждено уголовное дело с возможным наказанием до 20 лет лишения свободы.

