В Великобритании ошибочно выпустили из тюрьмы осужденного нелегала

Британские правоохранительные органы ведут операцию по поимке осужденного нелегального мигранта Хадуши Кебату, прибывшего из Эфиопии, передает Sky News. Его выпустили по ошибке при подготовке к депортации. Месяц назад магистратский суд города Челмсфорд вынес приговор в виде одного года лишения свободы за домогательства к 14-летней девочке и женщине.

Кебату должен был быть передан в распоряжение сотрудников МВД и направлен в депортационный центр, но исчез на одном из этапов. Министр юстиции Дэвид Лэмми распорядился начать расследование инцидента.

Судебное разбирательство о домогательствах Кебату вызвало протесты против размещения нелегальных мигрантов в отелях Великобритании. Временным решением стали специализированные центры, но их недостаточно. По данным МВД на март 2025 года, в 210 отелях находилось 32 тыс. мигрантов, что обходится в 4 млрд фунтов (более 431,4 млрд рублей) ежегодно. Правительство планирует прекратить это к 2029 году.

