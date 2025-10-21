Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы В Узбекистане рецидивист сбежал из колонии и изнасиловал ребенка

В Узбекистане осужденный педофил совершил побег из исправительной колонии и изнасиловал ученицу третьего класса, сообщает портал UzNews. Изначально в социальных сетях распространилась информация о бегстве 31-летнего заключенного из колонии-поселения, который 16 октября не вернулся с рабочего объекта на предприятии в Ахангаране. В этот же день преступник напал на школьницу.

Рецидивиста удалось задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело, предусматривающее от 15 до 20 лет тюрьмы. Срок отбывания наказания за предыдущее преступление у мужчины должен был завершиться в 2033 году.

Ранее в Санкт-Петербурге был арестован водитель трамвая. Он обвиняется в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней школьницы. Следствие установило, что 56-летний мужчина в течение семи месяцев осуществлял развратные действия в отношении ребенка через мессенджер без применения физического насилия.

До этого житель Санкт-Петербурга был задержан за попытку изнасилования молодой женщины на территории пустыря в Приморском районе города. Нападение произошло в понедельник, 6 октября. Преступником оказался водитель пассажирского автобуса так называемого лазурного цвета.