Водитель «лазурного» изнасиловал петербурженку на пустыре В Санкт-Петербурге задержали напавшего на девушку посреди пустыря насильника

Жителя Санкт-Петербурга задержали за попытку изнасилования девушки посреди пустыря в Приморском районе города, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, нападение произошло в понедельник, 6 октября. При этом насильником оказался водитель одного из пассажирских автобусов, которые местные жители называют «лазурными» из-за цвета.

Как уточнил канал, мужчина повалил девушку на землю и начал совершать в отношении нее действия сексуального характера. Когда пострадавшая начала громко кричать, петербуржец сбежал. Найти преступника удалось благодаря записям с камер наблюдения.

По данным источника, водителя маршрутки задержали прямо на рабочем месте, в автобусном парке на Приморском шоссе в Лисьем Носу. Мужчину также проверят на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Москвы арестовали мужчину, напавшего с ножом на девушку в парке во время пробежки. Подозреваемого заключили под стражу до 8 декабря. Ему предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование.