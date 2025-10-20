В Санкт-Петербурге заключили под стражу вагоновожатого-педофила В Санкт-Петербурге арестовали водителя трамвая за домогательства девочки

В Санкт-Петербурге арестовали водителя трамвая, который изготавливал порнографические материалы с участием несовершеннолетней школьницы, пишет объединенная пресс-служба судов города. По данным следствия, 56-летний мужчина на протяжении семи месяцев, используя один из мессенджеров, совершал в отношении ребенка развратные действия без применения насилия. Уточняется, что девочка не достигла 14-летнего возраста.

В этот же период, используя мобильный телефон с целью незаконного изготовления материалов с порнографическими изображениями, высказывал потерпевший требование прислать ему видеозаписи порнографического содержания, — сказано в сообщении.

Мужчину задержали 18 октября. Подозреваемый полностью признал вину. При этом он выступил против меры пресечения, настаивая на ее смягчении. По словам мужчины, ему необходимо проходить лечение.

