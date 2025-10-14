Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:57

Бывший замначальника УФСИН Петербурга получил 20 лет тюрьмы

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника регионального УФСИН Сергею Мойсеенко, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ему назначили 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фигуранта дела признали виновным в масштабной растрате средств, предназначенных для строительства следственного изолятора «Кресты-2».

Уточняется, что Мойсеенко получил приговор по ч. 4 ст. 160 УК РФ, которая предусматривает наказание за присвоение или растрату в особо крупном размере. Сам бывший чиновник свою вину не признал.

Изначально Дзержинский суд приговорил Мойсеенко к шести годам лишения свободы. Однако, учитывая предыдущий приговор, вынесенный ему пять лет назад по другому обвинению, суд назначил окончательное наказание путем частичного сложения сроков и по совокупности преступлений. Помимо длительного тюремного заключения, Мойсеенко лишится также специального звания «полковник внутренней службы».

По данным следствия, в период с 16 декабря 2015 года по 28 января 2016 года обвиняемый вступил в преступный сговор с генеральным директором АО «ГСК». Их совместные действия привели к растрате бюджетных средств, которые выделили на возведение объекта «Следственный изолятор на 4000 мест в Санкт-Петербурге», более известного как СИЗО «Кресты-2».

Ранее министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев признал вину в растрате. Чиновника задержали сотрудники ФСБ, суд арестовал его и заключил под домашний арест.

Санкт-Петербург
ФСИН
растраты
колонии
приговоры
