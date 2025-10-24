Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 23:14

Полиция проверит семью из Чебоксар из-за видео с «тату» для младенца

МВД: семью из Чебоксар проверят после имитации набивания татуировки младенцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодая пара из Чебоксар оказалась в центре скандала из-за постановочного видео, где они якобы набивают татуировку своему младенцу, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. После распространения ролика полиция установила личности родителей и провела с ними беседу.

Инициатором съемок, по данным правоохранительных органов, стала мать ребенка. Она пояснила, что видео было смонтированным и создавалось для участия в социальном челлендже.

Они продолжают настаивать, что не причинили ребенку вреда. Надпись нанесли гелевой ручкой, а звук тату-машинки наложили при монтаже видеоролика, — отметила Волк.

По ее информации, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Чебоксар планируют проверить жилищно-бытовые условия семьи и поставить ее на профилактический учет. Материалы проверки будут направлены для принятия процессуального решения в следственные органы.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что в России необходимо ввести наказание за создание так называемого треш-контента с участием несовершеннолетних. По ее мнению, резонансный случай с татуировкой годовалому ребенку демонстрирует острую необходимость подобных законодательных мер. Однако, добавила общественница, одних лишь финансовых санкций для решения проблемы недостаточно.




Чебоксары
младенцы
татуировки
полиция
