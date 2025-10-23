Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:04

В России предложили ввести наказание за съемку треш-контента с детьми

Общественница Волынец: нужно ввести наказание за съемку треш-контента с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо ввести наказание за создание так называемого треш-контента с участием несовершеннолетних, заявила NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее мнению, резонансный случай с татуировкой годовалому ребенку демонстрирует острую необходимость подобных законодательных мер. Однако, добавила общественница, одних лишь финансовых санкций для решения проблемы недостаточно.

История, в которой родители сделали годовалому ребенку татуировку ради участия в конкурсе, показывает, что в России нужно вводить отдельное наказание за треш-контент с несовершеннолетними. Штрафы чувствительны для семейного бюджета. Они могут повлиять на кого-то, чтобы в будущем человек больше не совершал подобного. Однако просто ввести наказание рублем недостаточно, — пояснила Волынец.

Общественница подчеркнула, что в данном случае необходим комплексный подход, который включал бы не только карательные меры, но и разъяснительную работу. Она отметила, что многие молодые родители в возрасте около 20 лет, выросшие в эпоху интернета, могут не до конца осознавать последствия своих действий.

В борьбе с треш-контентом с участием несовершеннолетних нужен комплексный подход. Если человек не осознает свою вину и ошибку, он просто будет озлоблен, что ему выписали штраф. Нужно еще вести разъяснительные беседы с родителями. Если это люди примерно 20 лет, они в силу небольшого жизненного опыта могут даже не осознавать до конца, что творят. Даже если выяснится, что видео, где делают тату ребенку, постановочное, то его крики и слезы все равно настоящие. А это значит, он как минимум был напуган. Если тату реальное, помимо наказания за треш-контент, тут применима статья о жестоком обращении с детьми, — подытожила Волынец.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние осквернили символ воинской славы России в Набережных Челнах. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что подростки за донат в 500 рублей вызвали тошноту. Возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
