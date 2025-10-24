Российская учительница скончалась в свой день рождения V1.ru: педагога из Волгограда нашли с остановившимся сердцем в день рождения

В Казани в одном из отелей обнаружено тело 58-летней учительницы из Волгограда, которая более тридцати лет преподавала в гимназии № 4 Ворошиловского района, передает V1.ru. У женщины остановилось сердце прямо в ее день рождения.

По информации издания, россиянка приехала в Казань, чтобы встретиться с 17-летним сыном, который участвовал в соревнованиях, а также отметить свой день рождения. Родители учеников выразили обеспокоенность из-за того, что не могли поздравить свою любимую учительницу по телефону. Школьники сообщили, что педагог не отвечала на их звонки.

Знакомая женщины сообщила, что ее сын обеспокоился и попросил приятельницу матери навестить ее в гостиничном номере. Когда та вошла, она обнаружила учительницу, лежащую на полу и не подающую признаков жизни. Она также поделилась, что женщина, вероятно, не успела позвать на помощь. По ее словам, недавно погибшая похоронила мать и у нее остался лежачий больной отец.

Ранее итальянский профессор Альфонсо Торелло был найден мертвым в Москве. 53-летний Торелло основал школу итальянского языка Alfaschool. Следствие рассматривает версию несчастного случая, но не исключает другие причины. Торелло был выпускником Università Popolare di Torino и активно поддерживал участие России в специальной военной операции на Украине.