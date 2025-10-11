В Москве при загадочных обстоятельствах погиб итальянский профессор В Москве нашли мертвым профессора из Италии Альфонсо Торелло

Итальянский профессор Альфонсо Торелло погиб при загадочных обстоятельствах в Москве, сообщает MK.RU. Его тело нашли в ночь на субботу, 11 октября, у дома на 2-й улице Синичкина, где мужчина жил и преподавал.

По данным издания, 53-летний Торелло был основателем школы итальянского языка Alfaschool. Сейчас следствие рассматривает версию несчастного случая, однако не исключает и другие причины смерти.

Торелло называл себя профессором и выпускником нескольких итальянских вузов, включая Università Popolare di Torino. В Москве он жил несколько лет, разработал собственную методику преподавания и активно поддерживал участие России в специальной военной операции на Украине.

Ранее в Кургане на улице Карла Маркса было обнаружено тело 37-летнего мужчины. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого в Новой Москве в квартире жилого дома было найдено тело новорожденного ребенка без признаков жизни. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти.