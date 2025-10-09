Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 13:01

На одной из главных улиц российского города нашли загадочный труп

В Кургане был найден труп 37-летнего мужчины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Кургане на улице Карла Маркса было обнаружено тело погибшего человека, сообщает URA.RU со ссылкой на своего читателя. По его данным, страшная находка была сделана в ночное время. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напротив улиц Карла Маркса, 141. Труп возле 145 дома, — сказал собеседник.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Курганской области подтвердили данную информацию. По их сведениям, вечером 8 октября на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в состав которой входил следователь городского отдела. В ходе осмотра было установлено тело мужчины 37 лет.

Ранее в Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса местные жители обнаружили тело мужчины на территории мусорной площадки. По данным правоохранительных органов, тело на помойку принесла родственница погибшего. Выяснилось, что мужчина был инвалидом и скончался в своей квартире, после чего его родственница, имеющая психическое расстройство, завернула тело в ткань и переместила на ближайшую мусорную площадку.

До этого в Удмуртии местный житель убил свою супругу во время бытового конфликта, после чего сообщил в полицию об исчезновении женщины. В ходе расследования правоохранители установили, что мужчина расчленил тело жены, упаковал останки в пакеты и вывез в лесной массив.

Курган
регионы
трупы
СК РФ
