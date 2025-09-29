Жители Улан-Удэ нашли на мусорке завернутый в тряпку труп инвалида В Улан-Удэ женщина выбросила тело родственника-инвалида на мусорную площадку

В Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса местные жители обнаружили тело мужчины на мусорной площадке, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ». Установлено, что его принесла родственница.

По информации полицейских, мужчина был инвалидом и скончался в собственной квартире, после чего страдающая психическим расстройством родственница погибшего решила завернуть тело в ткань и вынести на ближайшую помойку. Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия.

