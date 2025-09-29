Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 16:18

Жители Улан-Удэ нашли на мусорке завернутый в тряпку труп инвалида

В Улан-Удэ женщина выбросила тело родственника-инвалида на мусорную площадку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса местные жители обнаружили тело мужчины на мусорной площадке, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ». Установлено, что его принесла родственница.

По информации полицейских, мужчина был инвалидом и скончался в собственной квартире, после чего страдающая психическим расстройством родственница погибшего решила завернуть тело в ткань и вынести на ближайшую помойку. Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области поймали «черных опекунов», которые годами скрывали труп ребенка-инвалида. В отношении 52-летней местной жительницы и ее 35-летнего сына возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве и систематическом истязании трех опекаемых детей.

До этого сообщалось, что труп 16-летней «королевы красоты» нашли на стройке после вечеринки в Бразилии. Как рассказал отец погибшей, перед этим школьница отдыхала в баре с друзьями, а на ее теле были обнаружены следы побоев, рядом с трупом были две бутылки из-под спиртного.

Улан-Удэ
происшествия
трупы
мусорка
полицейские
психические расстройства
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.