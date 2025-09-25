Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:57

Тело 16-летней «королевы красоты» нашли на стройке после вечеринки

Тело 16-летней королевы конкурсов красоты обнаружили на стройке в Бразилии

Полиция Бразилии Полиция Бразилии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тело Габриэллы Морейры, 16-летней ученицы старших классов, которую признали «принцессой» и «королевой» в нескольких локальных конкурсах красоты, обнаружили на стройке в Бразилии, передает People. По данным издания, перед этим школьница отдыхала в баре с друзьями. Тело обнаружили еще на прошлой неделе, 19 сентября.

По словам отца погибшей, на теле его дочери были следы побоев, рядом с трупом — две бутылки из-под спиртного. Причину смерти девушки назовут после вскрытия и экспертиз.

Ранее королева красоты из Таиланда, 27-летняя Суфани Нойнонтонг, лишилась титула через день после победы на конкурсе из-за найденных эротических видео с ее участием. Победительница конкурса «Мисс Гранд Прачуапкхирикхан» сама публиковала эротический и порнографический контент со своим участием.

Также бывшая королева красоты города Эль-Эмпальме Шамель Алехандра Алава Замбрано попала в аварию в Эквадоре, когда ехала на пикапе с мужем. В транспортное средство врезался другой автомобиль. В результате столкновения 27-летняя Замбрано погибла, врачам не удалось ее спасти. Кроме того, пострадали шесть человек.

Бразилия
тела
конкурсы красоты
бары
