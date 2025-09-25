Тело 16-летней «королевы красоты» нашли на стройке после вечеринки Тело 16-летней королевы конкурсов красоты обнаружили на стройке в Бразилии

Тело Габриэллы Морейры, 16-летней ученицы старших классов, которую признали «принцессой» и «королевой» в нескольких локальных конкурсах красоты, обнаружили на стройке в Бразилии, передает People. По данным издания, перед этим школьница отдыхала в баре с друзьями. Тело обнаружили еще на прошлой неделе, 19 сентября.

По словам отца погибшей, на теле его дочери были следы побоев, рядом с трупом — две бутылки из-под спиртного. Причину смерти девушки назовут после вскрытия и экспертиз.

