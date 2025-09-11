Бывшая королева красоты попала в страшную аварию вместе с мужем Бывшая королева красоты Замбрано погибла в аварии на пикапе в Эквадоре

Бывшая королева красоты города Эль-Эмпальме Шамель Алехандра Алава Замбрано попала в аварию в Эквадоре, когда ехала на пикапе с мужем, сообщает Blu Radio. В транспортное средство врезался другой автомобиль. В результате столкновения 27-летняя Замбрано погибла, врачам не удалось ее спасти. Кроме того, пострадали шесть человек.

Молодая женщина погибла в результате серьезной дорожной аварии, в результате которой также пострадали шесть человек. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения и остаются под наблюдением врачей, — говорится в публикации.

Ранее в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля и едва не погиб. Несчастный случай произошел в поселении Воскресенское. Мальчик решил проехать по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

До этого в Волгоградской области грузовой автомобиль «Хино» столкнулся с микроавтобусом «Ивеко» на 690-м километре трассы Р-22 «Каспий». В результате травмы получили пять пассажиров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.