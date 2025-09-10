Перевозивший пассажиров микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе В Волгоградской области пятеро пострадали в аварии с микроавтобусом и грузовиком

Грузовой автомобиль «Хино» столкнулся с микроавтобусом «Ивеко» на 690-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщили в управлении МВД России по региону. По данным ведомства, в результате травмы получили пять пассажиров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

На 690-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение грузового автомобиля «Хино» и микроавтобуса «Ивеко». По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса, — говорится в заявлении.

Ведомство также показало кадры с места аварии. На них видно, что от удара микроавтобус получил серьезные повреждения и съехал в кювет. При этом движение по трассе не было затруднено.

