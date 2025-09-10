Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 14:14

Перевозивший пассажиров микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе

В Волгоградской области пятеро пострадали в аварии с микроавтобусом и грузовиком

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Грузовой автомобиль «Хино» столкнулся с микроавтобусом «Ивеко» на 690-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщили в управлении МВД России по региону. По данным ведомства, в результате травмы получили пять пассажиров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

На 690-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение грузового автомобиля «Хино» и микроавтобуса «Ивеко». По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса, — говорится в заявлении.

Ведомство также показало кадры с места аварии. На них видно, что от удара микроавтобус получил серьезные повреждения и съехал в кювет. При этом движение по трассе не было затруднено.

Ранее в Челябинске трамвай сошел с рельсов после аварии, из-за чего был перекрыт проезд городского транспорта. При этом водитель трамвая не уделяла должного внимания безопасности пассажиров. По словам очевидцев, в момент происшествия она снимала ролики для соцсетей прямо в кабине.

МВД
Волгоградская область
ДТП
аварии
столкновения
пассажиры
пострадавшие
травмы
грузовики
автобусы
