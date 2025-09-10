В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за видеоблогера В Челябинске трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение

В Челябинске трамвай сошел с рельсов после ДТП, из-за чего был перекрыт проезд городского транспорта, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным источника, в момент происшествия водитель трамвая снимала ролики для соцсетей в кабине.

Как отметили очевидцы, сотрудница не уделяла должного внимания безопасности пассажиров. Трамвай двигался по маршруту № 22.

В результате происшествия движение на линии оказалось заблокировано. Транспортные службы занялись восстановлением движения. Сведения о пострадавших не поступали.

