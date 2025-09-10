Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:48

В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за видеоблогера

В Челябинске трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске трамвай сошел с рельсов после ДТП, из-за чего был перекрыт проезд городского транспорта, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным источника, в момент происшествия водитель трамвая снимала ролики для соцсетей в кабине.

Как отметили очевидцы, сотрудница не уделяла должного внимания безопасности пассажиров. Трамвай двигался по маршруту № 22.

В результате происшествия движение на линии оказалось заблокировано. Транспортные службы занялись восстановлением движения. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее, как сообщает Telegram-канал Baza, в Воронеже пьяный сын высокопоставленной чиновницы ФНС спровоцировал смертельное ДТП, врезавшись в припаркованный полуприцеп. По данным канала, 22-летняя пассажирка погибла, а сам водитель госпитализирован с травмами.

До этого на трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом водитель Toyota Camry врезался в грузовик Shacman, стоявший на островке безопасности. В результате аварии погибли три человека: сам водитель, пожилая женщина и девочка. Все они скончались на месте от полученных травм.

Челябинск
трамваи
ДТП
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.