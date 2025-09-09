Baza: пьяный сын чиновницы из ФНС устроил ДТП со смертельным исходом Сын воронежской чиновницы может быть причастен к ДТП со смертельным исходом

Telegram-канал Baza сообщает, что в Воронеже пьяный сын высокопоставленной чиновницы из ФНС стал виновником смертельной аварии. В публикации сказано, что 31-летний водитель врезался на иномарке в припаркованный полуприцеп, его 22-летняя пассажирка погибла.

Как пишет Baza, мужчину доставили в больницу с травмами. По данным канала, ​медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации Baza, семья девушки опасается, что мужчина может избежать наказания. Они рассказали журналистам канала, что уголовное дело до сих пор не возбуждено. По данным канала, его мать работает в управлении ФНС по Воронежской области, где занимает должность главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования ответственности и обеспечения процедур банкротства.

