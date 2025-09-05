Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь мотоциклисту под Рязанью

Сотрудники отделения вневедомственной охраны Кораблинского района Управления Росгвардии по Рязанской области оказали первую помощь мотоциклисту, попавшему в ДТП недалеко от села Реткино, сообщает «МК Рязань». Росгвардейцы стали свидетелями столкновения с автомобилем «Гезель», когда направлялись на службу.

По данным издания, в результате аварии 52-летний мотоциклист лишился ноги. Сотрудники Росгвардии оперативно наложили жгут для остановки кровотечения и оставались с пострадавшим до приезда врачей. Кроме того, они контролировали дорожное движение, пока ждали прибытия сотрудников ГАИ.

Ранее в Балашовском районе Саратовской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован.

До этого в Кемерово 16-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Газель». Вместе с ним ехал пассажир. Оба были в защитных шлемах, однако несовершеннолетний водитель получил серьезную травму.