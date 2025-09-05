Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:07

Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области

Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь мотоциклисту под Рязанью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники отделения вневедомственной охраны Кораблинского района Управления Росгвардии по Рязанской области оказали первую помощь мотоциклисту, попавшему в ДТП недалеко от села Реткино, сообщает «МК Рязань». Росгвардейцы стали свидетелями столкновения с автомобилем «Гезель», когда направлялись на службу.

По данным издания, в результате аварии 52-летний мотоциклист лишился ноги. Сотрудники Росгвардии оперативно наложили жгут для остановки кровотечения и оставались с пострадавшим до приезда врачей. Кроме того, они контролировали дорожное движение, пока ждали прибытия сотрудников ГАИ.

Ранее в Балашовском районе Саратовской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован.

До этого в Кемерово 16-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Газель». Вместе с ним ехал пассажир. Оба были в защитных шлемах, однако несовершеннолетний водитель получил серьезную травму.

аварии
ДТП
происшествия
Рязань
Рязанская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с иностранными компаниями
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Мексиканцы назвали кормом для свиней популярную у россиян еду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.