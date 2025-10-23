Стало известно, что грозит футбольному судье Захарову за избиение пешехода

Футбольный судья Игорь Захаров может избежать серьезного наказания за избиение пешехода, отделавшись лишь штрафом, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, действия арбитра можно рассматривать как хулиганство.

У нас нет заключения судебно-медицинской экспертизы, которая показывала бы размер и характер причиненного вреда пострадавшего пешехода, если он был вообще, потому что потасовка — это не равно ущерб здоровью. Можно действия Захарова рассматривать в целом как хулиганство. Что касается последствий, они, безусловно, для него наступят, но я не уверен, что они будут связаны с лишением свободы. Скорее всего, это будет либо условный срок, либо штраф, — пояснил Багатурия.

Он подчеркнул, что многочисленные штрафы за нарушение ПДД, полученные Захаровым, дают основания службе судебных приставов и ГАИ требовать с него оплаты. Кроме того, по мнению адвоката, нарушителя стоит направить на пересдачу водительских прав для подтверждения готовности безопасно передвигаться по дорогам вместе с другими участниками движения.

Ранее стало известно, что Захаров оказался замешан в скандале в Казани, связанном с применением физической силы. Инцидент произошел на пешеходном переходе, где футбольный судья чуть не сбил прохожего, а затем вступил с ним в перепалку и нанес увечья.