23 октября 2025 в 15:00

Стало известно, что грозит футбольному судье Захарову за избиение пешехода

Адвокат Багатурия: судья Захаров может отделаться штрафом за избиение пешехода

Игорь Захаров Игорь Захаров Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Футбольный судья Игорь Захаров может избежать серьезного наказания за избиение пешехода, отделавшись лишь штрафом, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, действия арбитра можно рассматривать как хулиганство.

У нас нет заключения судебно-медицинской экспертизы, которая показывала бы размер и характер причиненного вреда пострадавшего пешехода, если он был вообще, потому что потасовка — это не равно ущерб здоровью. Можно действия Захарова рассматривать в целом как хулиганство. Что касается последствий, они, безусловно, для него наступят, но я не уверен, что они будут связаны с лишением свободы. Скорее всего, это будет либо условный срок, либо штраф, — пояснил Багатурия.

Он подчеркнул, что многочисленные штрафы за нарушение ПДД, полученные Захаровым, дают основания службе судебных приставов и ГАИ требовать с него оплаты. Кроме того, по мнению адвоката, нарушителя стоит направить на пересдачу водительских прав для подтверждения готовности безопасно передвигаться по дорогам вместе с другими участниками движения.

Ранее стало известно, что Захаров оказался замешан в скандале в Казани, связанном с применением физической силы. Инцидент произошел на пешеходном переходе, где футбольный судья чуть не сбил прохожего, а затем вступил с ним в перепалку и нанес увечья.

