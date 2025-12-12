Политолог напомнил биографию отца генсека НАТО после слов о войне с Россией Политолог Лукьянов обратил внимание на прошлое отца генсека НАТО Рютте

Отец генерального секретаря НАТО Марка Рютте был предпринимателем в голландской колонии Индонезии и после ее оккупации Японией находился в лагере для интернированных, напомнил политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике». Так он прокомментировал призыв генсека «готовиться к войне такого масштаба, в которой сражались наши деды и прадеды»

Любопытно, с какой стороны сражались его деды и прадеды, — отметил он.

Ранее Рютте заявил, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Речь идет о якобы возможности нападения России на ЕС, уточнил он во время пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страны Европейского союза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении Российской Федерации. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, речь идет и о грабежах — в частности, о попытках использовать российские активы.