12 декабря 2025 в 12:21

В Госдуме предложили списать кредиты бойцам СВО

Депутат Миронов: участникам СВО необходимо однократно списать кредиты

Участникам СВО необходимо предоставить возможность однократного списания кредитов, заявил 360.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, финансовая ответственность должна лечь на банки.

Давно пора освободить защитников Родины от финансового бремени. Тем более что у банков с их сверхприбылями есть для этого все возможности, — заявил Миронов.

Депутат отметил, что сейчас списание долгов возможно лишь в исключительных случаях, например, после гибели военного. Он подчеркнул, что участникам СВО, которые пытаются начать жизнь заново и освоить новую профессию, необходимо предоставить для этого все условия.

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский одобрил инициативу по организации специальных педагогических курсов для участников СВО. По его мнению, эта программа позволит военнослужащим, желающим посвятить себя школе, получить необходимую квалификацию для работы на полную ставку.

