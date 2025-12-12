Депутат обратился с важной просьбой к российским певцам и телеведущим

Звездам российского шоу-бизнеса следует добровольно направить свои новогодние гонорары или их часть на поддержку участников специальной военной операции, заявил NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, собранные средства могут быть использованы для закупки необходимой техники и снаряжения для военнослужащих.

В то время как тысячи наших сограждан жертвуют своим временем, силами и последними средствами, чтобы поддержать армию, некоторые популярные артисты и телеведущие готовятся грести многомиллионные гонорары за выступления на новогодних корпоративах. Призываю самых богатых и известных певцов, юмористов, ведущих, всех, кому на Новый год обещают огромные деньги за концерты, сделать осознанный и свободный выбор. Добровольно направить эти гонорары, хотя бы часть, на нужды СВО. Средства могут быть перечислены на закупку автомобилей, беспилотников, средств защиты, всего того, в чем так остро нуждаются наши воины, — пояснил Иванов.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.