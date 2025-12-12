Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 03:20

Депутат обратился с важной просьбой к российским певцам и телеведущим

Депутат Иванов призвал звезд отдать новогодние гонорары на нужды СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Звездам российского шоу-бизнеса следует добровольно направить свои новогодние гонорары или их часть на поддержку участников специальной военной операции, заявил NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, собранные средства могут быть использованы для закупки необходимой техники и снаряжения для военнослужащих.

В то время как тысячи наших сограждан жертвуют своим временем, силами и последними средствами, чтобы поддержать армию, некоторые популярные артисты и телеведущие готовятся грести многомиллионные гонорары за выступления на новогодних корпоративах. Призываю самых богатых и известных певцов, юмористов, ведущих, всех, кому на Новый год обещают огромные деньги за концерты, сделать осознанный и свободный выбор. Добровольно направить эти гонорары, хотя бы часть, на нужды СВО. Средства могут быть перечислены на закупку автомобилей, беспилотников, средств защиты, всего того, в чем так остро нуждаются наши воины, — пояснил Иванов.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

инициативы
Россия
СВО
шоу-бизнес
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СМИ узнали о сути предложения Зеленского Трампу по Донбассу
Названа процедура, которая обязательна для мужчин старше 40 лет
Генерал бундесвера раскрыл вероятные планы Киева на перемирие
Очевидцы сообщили о попадании дрона ВСУ в многоэтажку в Твери
Фон дер Ляйен жестко ответила на новую американскую стратегию
Жителей многоэтажек могут «сдвинуть» от домов для запуска фейерверков
Депутат обратился с важной просьбой к российским певцам и телеведущим
Аэропорт Остафьево перейдет в собственность Москвы от «Газпрома»
Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Обвиняемый в убийстве Кирка появился в суде со спокойствием и улыбкой
Разбегаются как крысы: наемники рванули с Украины из-за планов Сырского
Разина заподозрили в бегстве из России после возбуждения дела
В Белоруссии состоялся суд над виновником гибели россиян в ДТП
Метель и гололедица ожидаются в некоторых российских регионах
Стало известно об активном расторжении наемниками контрактов с ВСУ
Два российских аэропорта захлопнули небо для самолетов
Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме мира и доверия
В США решили судьбу резолюции об импичменте Трампу
SHOT: взрывы прогремели над двумя российскими городами
Брюссель саботирует союз РФ и США: что ждет ЕС после капитуляции Украины
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.