24 октября 2025 в 23:40

Представители «ВКонтакте» отреагировали на «блокировку» в Белоруссии

Пресс-служба «ВКонтакте» объявила о штатной работе сервисов соцсети в Белоруссии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Работа социальной сети «ВКонтакте» в Белоруссии восстановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы. Все ее сервисы функционируют в штатном режиме.

«ВКонтакте» и все сервисы соцсети в Белоруссии работают в штатном режиме,уточнили представители соцсети.

Ранее стало известно, что на территории Белоруссии заблокировали российскую социальную сеть «ВКонтакте». Как информировал медиахолдинг «Белтелерадиокомпания», доступ к ресурсу ограничили по представлению Комитета государственной безопасности.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в России следует запретить популярную компьютерную игру Counter-Strike 2. Он отметил, что такие игры создают финансовый рынок, который остается в тени. В результате игроки рискуют лишиться денег без какой-либо защиты.

Также Иванов предложил заблокировать в России контент с политологом Екатериной Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Призывы, направленные против безопасности нашего государства, остаются противозаконными, констатировал депутат.

