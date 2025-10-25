Главу стройфирмы в Белгородской области арестовали за особо крупную взятку ТАСС: заслуженного строителя РФ Карла Лоора арестовали за взятку в Старом Осколе

В Белгородской области по делу о взятке в виде квартиры с дорогим ремонтом арестован известный бизнесмен Карл Лоор, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Он известен как меценат и был ранее удостоен звания «Почетный строитель России».

Застройщик был арестован по представлению прокуратуры. Суд встал на сторону ведомства и отправил его под стражу на два месяца.

Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в публикации.

Следствие считает, что мужчина в декабре 2018 года через посредника передал одному из должностных лиц администрации Старооскольского городского округа за общее покровительство и попустительство по службе квартиру с ремонтом стоимостью 18 млн рублей. Санкция статьи об особо крупной взятке предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца бывшего главу администрации города Алексея Логвиненко. Его обвиняют в злоупотреблении властью и причинении многомиллионного ущерба городскому бюджету на 47 млн рублей.

До этого стало известно, что Кировский суд в Ростове-на-Дону взыскал с экс-замгубернатора региона Виталия Кушнарева более 165 млн рублей. Средства обратили в доход государства. Кушнарев занимал пост замглавы региона с июня по декабрь 2024 года и был депутатом Госдумы VIII созыва.