Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 02:58

Лукашенко потребовал навести порядок для передачи Белоруссии молодежи

Лукашенко потребовал подготовить Белоруссию к передаче власти молодежи

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В ходе рабочей поездки в Витебскую область 24 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позором ее нынешнее состояние, передает Telegram-канал «Пул первого». Он потребовал привести регион в идеальное состояние перед передачей власти молодежи.

Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления,подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент призвал «вылизать всю страну» и навести порядок в хозяйствах страны к 1 января 2026 года. Лукашенко указал, что после его визита в Витебскую область все меры контроля будут ужесточены. Совещание продлилось пять часов, по итогам встречи политик заявил, что ему «стало плохо», когда он увидел экономическую ситуацию в регионе.

До этого Лукашенко объявил, что не будет баллотироваться на следующие выборы президента Белоруссии. Голосование в республике запланировано на 2030 год. Политик еще в 2024 году говорил, что не хочет снова быть главой республики, но тогда его «уговорило» баллотироваться окружение. При этом Лукашенко добавил, что его младший сын Николай не будет преемником.

Александр Лукашенко
Белоруссия
молодежь
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Вместо антидепрессантов: все, что вам нужно знать о магнии. Ликбез от врача
Стало известно, каким путем Россия хочет завершить конфликт на Украине
Один человек погиб при взрыве в многоэтажке в Сочи
Несколько дронов ВСУ уничтожили над Ленобластью
Лукашенко потребовал навести порядок для передачи Белоруссии молодежи
Взрыв в сочинской многоэтажке: погибшие, пропавший ребенок, причины
Слухи о переезде из РФ, скандальная вечеринка, покушение: как живет Собчак
Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Взрыв прогремел в одной из жилых многоэтажек на юге России
Без этого новоселья не будет: 10 советов юриста перед покупкой квартиры
В Петербурге объявили воздушную опасность
«Был конфликт»: Галкина обвинили в распространении слуха о смерти продюсера
Главу стройфирмы в Белгородской области арестовали за особо крупную взятку
«Не из их числа»: Прилепин резко высказался о лидере «Океана Эльзы»
Фаза Луны сегодня, 25 октября 2025 года. Раздаем долги, идем на свидание
Скандал на Играх, роман со студенткой, Волочкова: как живет Сихарулидзе
Как сэкономить на авиаперелетах: семь лайфхаков
Экс-мэра Ростова-на-Дону заключили под стражу
Гороскоп на 25 октября: секрет успеха для Львов и испытание для Тельцов
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.