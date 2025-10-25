Лукашенко потребовал навести порядок для передачи Белоруссии молодежи

В ходе рабочей поездки в Витебскую область 24 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позором ее нынешнее состояние, передает Telegram-канал «Пул первого». Он потребовал привести регион в идеальное состояние перед передачей власти молодежи.

Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент призвал «вылизать всю страну» и навести порядок в хозяйствах страны к 1 января 2026 года. Лукашенко указал, что после его визита в Витебскую область все меры контроля будут ужесточены. Совещание продлилось пять часов, по итогам встречи политик заявил, что ему «стало плохо», когда он увидел экономическую ситуацию в регионе.

До этого Лукашенко объявил, что не будет баллотироваться на следующие выборы президента Белоруссии. Голосование в республике запланировано на 2030 год. Политик еще в 2024 году говорил, что не хочет снова быть главой республики, но тогда его «уговорило» баллотироваться окружение. При этом Лукашенко добавил, что его младший сын Николай не будет преемником.