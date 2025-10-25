Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 04:34

Жители Рязани рассказали о серии взрывов над городом

SHOT: восемь взрывов раздалось над Рязанью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со слов местных жителей сообщил о серии взрывов, прогремевших в небе над Рязанью. Канал проинформировал, что в результате работы систем противовоздушной обороны сбито несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Канал со ссылкой на очевидцев утверждает, что около 02:00 по мск были слышны примерно семь-восемь взрывов. Очевидцы рассказали SHOT, что видели в небе вспышки и слышали характерный звук моторов. Канал добавил, что из-за взрывов сработала сигнализация автомобилей и были выбиты стекла в некоторых домах.

Ранее стало известно, что средства ПВО на подлете к Москве сбили еще пять дронов ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин не стал уточнять, какого типа были эти БПЛА и где именно их уничтожили. Минобороны России эти сведения не комментировало.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства ПВО уничтожили в Тосненском и Киришском районах несколько дронов ВСУ. Сколько было сбито БПЛА, он не уточнил.

Рязань
ПВО
ВСУ
дроны
