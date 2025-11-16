Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 04:47

Мошенники начали использовать геоданные россиян

МВД: в схемы дистанционных хищений ввели использование геоданных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

МВД РФ фиксирует факты дистанционных хищений денег в мошеннических схемах, в которых аферисты используют актуальные геоданные россиян для угроз и обмана, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. Указано, что для этого злоумышленники завязывали с жертвами знакомства на специализированных сайтах.

Злоумышленники, используя доверительные отношения, установленные на сайтах знакомств, получали актуальные геоданные жертвы, — сказали в пресс-центре.

После этого они вынуждали граждан передавать деньги через курьеров или путем банковского перевода на подконтрольные счета. Для этого они притворялись представителями силовых структур или военнослужащих Украины.

Ранее эксперты «Информзащиты» предупредили, что механизм «охлаждения» сим-карт после возвращения россиян в страну может быть использован мошенниками для перехвата СМС с данными доступа к госсервисам и банковским приложениям. Технически подмена сообщений сложна, однако злоумышленники могут использовать процедуру досрочной разблокировки.

До этого выяснилось, что мошенники все чаще выдают себя за бухгалтеров или работников налоговой, чтобы обмануть людей. Они могут завести дубликат сим-карты реального сотрудника и использовать его для связи.

мошенники
деньги
аферисты
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Украинские военные попытались прорваться в Купянск
Киев стал опасным местом для Зеленского
Офицер ВМС раскрыл число погибших на Украине наемников из Бразилии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября
В России кратно увеличат штрафы за борщевик на участке
Три российских аэропорта закрыли небо
Крем-чиз на сливочном масле — готовлю десерты лучше, чем в кондитерской!
Фидан назвал цену, которую платит ЕС за санкции против России
Роспотребнадзор объяснил, как распознать первые признаки герпеса
Мошенники начали использовать геоданные россиян
Германия может вернуться к энергосотрудничеству с Россией
Развод с Абрамовым, имущество на 10 млрд, сын: как живет певица Алсу
ВСУ устроили массированную атаку на Донецк
Власти Волгограда распорядились помочь жителям после атаки БПЛА
В Госдуме раскрыли способ увеличения пенсии более чем вдвое
Как правильно заполнить европротокол при ДТП, когда обязательно вызвать ГАИ
Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей
В Афинах ввели один запрет из-за визита Зеленского
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.