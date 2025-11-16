Мошенники начали использовать геоданные россиян

МВД РФ фиксирует факты дистанционных хищений денег в мошеннических схемах, в которых аферисты используют актуальные геоданные россиян для угроз и обмана, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. Указано, что для этого злоумышленники завязывали с жертвами знакомства на специализированных сайтах.

Злоумышленники, используя доверительные отношения, установленные на сайтах знакомств, получали актуальные геоданные жертвы, — сказали в пресс-центре.

После этого они вынуждали граждан передавать деньги через курьеров или путем банковского перевода на подконтрольные счета. Для этого они притворялись представителями силовых структур или военнослужащих Украины.

Ранее эксперты «Информзащиты» предупредили, что механизм «охлаждения» сим-карт после возвращения россиян в страну может быть использован мошенниками для перехвата СМС с данными доступа к госсервисам и банковским приложениям. Технически подмена сообщений сложна, однако злоумышленники могут использовать процедуру досрочной разблокировки.

До этого выяснилось, что мошенники все чаще выдают себя за бухгалтеров или работников налоговой, чтобы обмануть людей. Они могут завести дубликат сим-карты реального сотрудника и использовать его для связи.