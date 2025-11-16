Роспотребнадзор объяснил, как распознать первые признаки герпеса

Вирус герпеса проявляет себя в период от двух до 12 суток с момента заражения, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Отмечается, что на месте проникновения инфекции возникают характерные симптомы: зуд, жжение и покраснение, затем образуются сгруппированные пузырьки.

С момента инфицирования до появления симптомов обычно проходит от двух до 12 дней. На месте внедрения инфекции появляются зуд, жжение, онемение, покраснение, а затем сыпь в виде мелких сгруппированных пузырьков, наполненных жидкостью, — сказано в сообщении.

Специалисты выделяют восемь основных типов вируса герпеса, однако наиболее распространены проявления на губах и гениталиях. В ведомстве отметили, что для профилактики рецидивов рекомендуется избегать стрессов, переохлаждения и соблюдать правила личной гигиены.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал, что показатель заболеваемости внебольничной пневмонией в России демонстрирует постепенный рост. Распространенность этого заболевания достигла 629 случаев на каждые 100 тыс. человек населения.