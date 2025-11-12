Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:49

В Минздраве раскрыли, чем россияне стали чаще болеть

Пульмонолог Авдеев сообщил о росте числа случаев внебольничной пневмонии в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Показатель заболеваемости внебольничной пневмонией в России демонстрирует постепенный рост, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев в беседе с РИА Новости. По последним статистическим данным, распространенность этого заболевания достигла 629 случаев на каждые 100 тыс. человек населения.

Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тыс. населения. Но по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около восьми случаев на 100 тыс. населения, — сказал Авдеев.

Эксперт перечислил основные симптомы, характерные для развития пневмонии, среди которых присутствуют кашель с выделением мокроты. Особое внимание он обратил на признаки, не типичные для обычных ОРЗ и ОРВИ, включая одышку, болезненные ощущения в груди во время дыхания и кровохарканье.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что поцелуи с домашними питомцами могут привести к развитию серьезных инфекционных заболеваний. По ее словам, важно воздерживаться от разрешения животным облизывать лицо в процессе взаимодействия с ними.

