В Минздраве раскрыли, чем россияне стали чаще болеть Пульмонолог Авдеев сообщил о росте числа случаев внебольничной пневмонии в РФ

Показатель заболеваемости внебольничной пневмонией в России демонстрирует постепенный рост, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев в беседе с РИА Новости. По последним статистическим данным, распространенность этого заболевания достигла 629 случаев на каждые 100 тыс. человек населения.

Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тыс. населения. Но по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около восьми случаев на 100 тыс. населения, — сказал Авдеев.

Эксперт перечислил основные симптомы, характерные для развития пневмонии, среди которых присутствуют кашель с выделением мокроты. Особое внимание он обратил на признаки, не типичные для обычных ОРЗ и ОРВИ, включая одышку, болезненные ощущения в груди во время дыхания и кровохарканье.

