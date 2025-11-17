Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам назвали первые признаки генитального герпеса

Врач Тен: вирус генитального герпеса проявляется слабостью и мышечной болью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вирус генитального герпеса может проявляться через слабость и мышечные боли, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, в некоторых случаях эта болезнь может протекать без симптомов.

Вирус генитального герпеса может годами присутствовать в организме, не вызывая никаких проявлений, но человек при этом остается заразным для половых партнеров. Инкубационный период обычно занимает от двух до 10 дней после контакта. Среди общих симптомов выделяются повышение температуры, головная и мышечная боль, слабость, увеличение паховых лимфоузлов. Местные проявления: зуд, жжение, покраснение в области гениталий или ануса, — поделилась Тен.

Она отметила, что затем возникают мелкие пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью. По словам Тен, через несколько дней они лопаются, оставляя болезненные язвочки, которые покрываются корочкой и заживают. Также терапевт предупредила, что может возникнуть боль при мочеиспускании.

За один-два дня до появления пузырьков многие пациенты чувствуют продромальные симптомы: покалывание, зуд или боль в месте будущих высыпаний. Это самый заразный период. Сами высыпания менее обильны, заживают быстрее, за пять–семь дней, общих симптомов обычно нет, — заключила Тен.

Ранее врач-инфекционист Наталья Турская заявила, что экстракты ромашки и календулы не уничтожают хламидии. По ее словам, эти средства могут лишь незначительно уменьшить воспаление или облегчить чувство дискомфорта.

