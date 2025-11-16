Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 03:03

В четырех регионах из-за аварии исчез интернет

В Ивановской и Костромской областях из-за аварии пропал интернет «Ростелекома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях перестал работать проводной интернет «Ростелекома» (MOEX: RTKM), передает «Коммерсант». В пресс-службе уточнили, что «произошла авария по вине третьих лиц».

До конца дня каналы будут восстановлены. Идут работы,— сказал пресс-секретарь МРФ «Центр» Галина Шлосберг.

Во Владимирском филиале «Ростелекома» «Зебра ТВ» информировали, что у провайдера поврежден магистральный провод в Ярославской области. «Ъ-Ярославль» передал, что из-за технических проблем в Ярославле была прервана трансляция хоккейного матча «Локомотив» — «Барыс».

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе. По его словам, столичный регион надежно защищен от дронов.

Также Свинцов рассказал о способности мошенников быстро адаптироваться к новым правилам «охлаждения» сим-карт. Он предупредил, что злоумышленники продолжают собирать телефонные номера в местах массового скопления людей и рассылать фишинговые сообщения через сети Wi-Fi.

В четырех регионах из-за аварии исчез интернет
