В четырех регионах из-за аварии исчез интернет В Ивановской и Костромской областях из-за аварии пропал интернет «Ростелекома»

В Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях перестал работать проводной интернет «Ростелекома» (MOEX: RTKM), передает «Коммерсант». В пресс-службе уточнили, что «произошла авария по вине третьих лиц».

До конца дня каналы будут восстановлены. Идут работы,— сказал пресс-секретарь МРФ «Центр» Галина Шлосберг.

Во Владимирском филиале «Ростелекома» «Зебра ТВ» информировали, что у провайдера поврежден магистральный провод в Ярославской области. «Ъ-Ярославль» передал, что из-за технических проблем в Ярославле была прервана трансляция хоккейного матча «Локомотив» — «Барыс».

