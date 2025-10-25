Развод после 17 лет брака, мнение об СВО, карьера: как живет Галустян

Развод после 17 лет брака, мнение об СВО, карьера: как живет Галустян

Юморист Михаил Галустян в субботу, 25 октября, отмечает свое 46-летие. Как сложилась карьера и личная жизнь артиста, говорил ли он об СВО?

Чем прославился Галустян

Будущий звезда проекта «Наша Russia» Михаил Галустян появился на свет 25 октября 1979 года в Сочи. С юных лет он активно участвовал в концертной деятельности, посещал музыкальную школу, занимался в кукольном театре и секции дзюдо. В школьном театре он развлекал зрителей, играя роли Карлсона и Винни-Пуха.

С 10-го класса Галустян стал участником команды КВН, которую возглавил. Эта команда быстро завоевала лидерство на городском уровне. Уже с 13 лет он начал самостоятельно зарабатывать деньги: разгружал фуры и продавал пирожки.

После школы отучился в медучилище на фельдшера-акушера, затем поступил в Сочинский госуниверситет туризма и курортного дела. Параллельно играл в команде КВН «Утомленные солнцем», капитаном которой стал в 2002 году.

После переезда в Москву он получил приглашение в скетч-шоу «Наша Russia» на телеканале ТНТ. Вместе с ним в главных ролях выступил Сергей Светлаков, бывший участник команды «Уральские пельмени». Михаил Галустян запомнился зрителям своими яркими персонажами, такими как строитель-гастарбайтер Равшан, озабоченный подросток Димон, бомж Борода и другие.

Его приглашают участвовать в различных телепередачах. Артист активно снимается в кино, занимается озвучкой и ведет разнообразные реалити-шоу. С 2019 года шоумен поет под псевдонимом Super Жорик.

Как сложилась личная жизнь Галустяна

Весной Михаил Галустян сообщил, что разводится с Викторией Штефанец после 17 лет брака. По утверждению артиста, их брак развалился еще в прошлом году, но бывшие супруги смогли остаться друзьями.

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — написал Галустян в соцсети.

Пара связала себя узами брака 7 июля 2007 года. Актер рассказывал, что их первая встреча произошла в 2003 году в одном из краснодарских клубов. На момент знакомства Виктории было всего 17 лет, тогда как самому Галустяну — 23 года. За годы совместной жизни у пары родились двое детей.

Развод с женой никак не сказался на постоянстве общения с двумя дочками, рассказывал Галустян.

«В наших отношениях с девочками ничего не изменилось. Мы постоянно на связи, я участвую в их жизни, поддерживаю их», — заверил артист.

Галустян подчеркнул, что они с Викторией продолжают вместе воспитывать Эстеллу и Элину. Комик также рассказал о финансовой поддержке: он каждую неделю отправляет дочерям деньги на карманные расходы, чтобы они могли «поесть, купить косметику, еще чего-то». Кроме того, по словам шоумена, девочки летают отдыхать на каникулах в Дубай.

Говорил ли Галустян об СВО

В начале 2023 года поклонники были удивлены новостью о том, что Михаил Галустян получил гражданство Армении. Это событие вызвало различные слухи и предположения, в том числе о его возможной эмиграции из-за СВО.

«Я смотрю, СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении. Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков», — сказал Галустян, добавив, что считает Армению своей исторической и этнической родиной.

«Дальше комментировать, в принципе, не обязательно. Но все-таки… Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина, и точка», — сообщил артист, говоря о втором гражданстве.

Евросоюз в феврале текущего года включил в санкционные списки 48 человек и 35 организаций. Их обвиняют в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Галустяна также внесли в этот перечень.

В 2019 году Михаил Галустян попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стало его посещение Крыма после 2014 года. В январе 2023-го Украина ввела против него и других российских деятелей культуры десятилетние санкции. В феврале ограничения на шоумена наложила и Канада.

Тем не менее, по признанию самого актера, решение ЕС стало для него неожиданностью. Юморист отметил, что нес людям радость, а в итоге стал жертвой гонений.

Читайте также:

Слухи о переезде из РФ, скандальная вечеринка, покушение: как живет Собчак

Новый скандал, шоу о жизни в деревне, второй брак: где сейчас Ивлеева

Дружба и ссора с Пугачевой, личная жизнь, Крым: как живет Илья Резник