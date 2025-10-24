«Ужасная ситуация»: Лукашенко поплохело от обстановки в Белоруссии, детали

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко стало плохо из-за предоставленной ему отчетности об экономической ситуации в Витебской области. Что об этом известно?

Из-за чего Лукашенко поплохело

Лукашенко приехал в регион в пятницу, 24 октября. Одной из тем совещания с руководством региона стал падеж скота. Президент республики собрал представителей местных властей, а также руководителей ключевых предприятий в зале и экспрессивно прокомментировал ситуацию в области, описав ее как «печальную» и «хуже, чем где-либо».

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху. <…> Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему, но с вами невозможно работать по-хорошему», — приводит слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что получил доклад от главы области по поводу ситуации в регионе вчера поздно вечером и был поражен полученной информацией и приложенными к ней фотографиями. Он отметил рост падежа скота на 140% год к году и ненадлежащее обращение с животными со стороны специалистов.

«Сажусь возле, он палец пососет, руку, ну знаете, теленыш маленький. И когда я вижу их полумертвых и отношение людей к этому — меня это бесит. Нельзя с животными так обращаться, они же беззащитные», — подчеркнул глава Белоруссии, добавив, что за время своего президентства он не забронзовел.

Как Лукашенко ранее критиковал чиновников

В июне этого года Лукашенко заявил, что ситуация с падежом скота в Белоруссии должна быть исправлена, иначе страна может столкнуться с дефицитом продовольствия. Месяцем ранее он назвал уровень гибели скота в республике рекордным.

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

«Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность», — отмечал он.

Лукашенко также возмутился тем, что ветеринарные врачи вместо того, чтобы лечить скот, обсуждали, как скрыть его падеж. Лидер Белоруссии призвал привлекать к уголовной ответственности виновных в сокрытии подобных случаев.

Руководитель Комитета государственного контроля республики Василий Герасимов отчитывался Лукашенко, что больше половины погибших животных — телята до шести месяцев, еще треть — коровы. Причины в основном связаны с нарушениями технологий кормления (около 53%) и содержания животных (около 45,3%). В 2024 году падеж составил около 147,9 тысячи голов, это примерно на 19% больше, чем в 2023-м.

Что Лукашенко говорил о своем здоровье

В августе Лукашенко заявил, что у него со здоровьем все в порядке, несмотря на различные инсинуации. По его словам, слухи о его болезни распространяют выехавшие за рубеж граждане.

«Я недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Что они только не творили со мной! И даже в мозги залезли. И некоторые спецслужбы [интересует] здоровье — читаю же интернет, там [пишут], что умирает. Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют. Тем более я рад, все нормально», — отметил глава Белоруссии.

Читайте также:

«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности

На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно

Япония подпишет мир с Россией спустя 80 лет? Детали, отдадут ли Курилы