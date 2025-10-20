Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 15:11

Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским

Политолог Кортунов: Лукашенко хочет стать посредником в конфликте РФ и Украины

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Кроме того, по его словам, белорусский лидер намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским напряженность в отношениях между их странами.

Во-первых, есть повестка дня двусторонних украинско-белорусских отношений, которые за годы конфликта, конечно, сильно осложнились. В частности, в Киеве воспринимают Белоруссию как союзника России в проведении специальной военной операции. Мы знаем, что граница между Украиной и Белоруссией милитаризована, то есть там стоят войска и с той, и с другой стороны. Конечно, это непосредственная тема для возможных переговоров двух лидеров. Но помимо этого, насколько можно понять, Лукашенко хотел бы выступить в роли одного из посредников между Киевом и Москвой, — отметил Кортунов.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство работает над установлением контактов с украинскими властями. По его словам, официальная позиция Минска заключается в необходимости проведения встреч и поиска решений, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Украина
Белоруссия
Лукашенко
политологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэрия Гюмри объявила забастовку после задержания главы города
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят умные стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.