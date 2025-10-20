Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Кроме того, по его словам, белорусский лидер намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским напряженность в отношениях между их странами.

Во-первых, есть повестка дня двусторонних украинско-белорусских отношений, которые за годы конфликта, конечно, сильно осложнились. В частности, в Киеве воспринимают Белоруссию как союзника России в проведении специальной военной операции. Мы знаем, что граница между Украиной и Белоруссией милитаризована, то есть там стоят войска и с той, и с другой стороны. Конечно, это непосредственная тема для возможных переговоров двух лидеров. Но помимо этого, насколько можно понять, Лукашенко хотел бы выступить в роли одного из посредников между Киевом и Москвой, — отметил Кортунов.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство работает над установлением контактов с украинскими властями. По его словам, официальная позиция Минска заключается в необходимости проведения встреч и поиска решений, которые будут приемлемы для обеих сторон.