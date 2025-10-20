Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе над диалогом с Украиной

В Белоруссии ведутся работы по выстраиванию контакта с украинскими властями, заявил председатель КГБ страны Иван Тертель телеканалу «Первый информационный». По его словам, официальная позиция Минска состоит в необходимости проведения встреч и поиска взаимоприемлемых решений.

В этом отношении есть позиция, что необходимо встречаться и в этой сложнейшей обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, это зависит от украинской стороны, — сказал Тертель.

Глава ведомства подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилагает максимальные усилия для нормализации обстановки в регионе. Тертель выразил уверенность, что только посредством спокойных переговоров и взаимных уступок возможно урегулирование текущей ситуации.

Ранее заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества министерства обороны республики Дмитрий Рябихин заявил, что Россия остается ключевым поставщиком военной техники для Белоруссии. В этом году активно освещались поступления новейших образцов вооружения, включая истребители Су-30, ударные вертолеты Ми-35 и зенитные ракетные комплексы «Тор».