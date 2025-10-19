Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 20:34

Назван основной поставщик военной техники Белоруссии

МО Белоруссии: Россия продолжает быть главным источником военного оборудования

Фото: МО РБ

Россия остается ключевым поставщиком военной техники для Белоруссии, сообщил заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества министерства обороны республики Дмитрий Рябихин в интервью телеканалу СТВ. Белорусские СМИ в этом году активно освещали поступление новейших образцов вооружения, включая истребители Су-30, ударные вертолеты Ми-35 и зенитные ракетные комплексы «Тор».

Российская Федерация всегда была и остается для нас основным партнером и поставщиком продукции военного назначения, — прокомментировал Рябихин.

Он отметил, что документ направлен на углубление военно-технического взаимодействия. По его словам, в ближайшее время ожидается поставка новых видов техники.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о подписании пятилетней программы стратегического партнерства с Белоруссией на заседании совместной коллегии оборонных ведомств. В рамках программы заключены 14 соглашений, направленных на углубление военной интеграции. Белоусов отметил, что программа повысит уровень взаимодействия между военными органами России и Белоруссии, укрепив их военную безопасность и Союзное государство.

Белоруссия
Россия
военная техника
поставки
