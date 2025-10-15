Белоусов рассказал о договоренностях России и Белоруссии в военной области

Россия и Белоруссия утвердили программу стратегического партнерства в военной сфере, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Документ, рассчитанный на очередную пятилетку, был подписан в рамках заседания совместной коллегии оборонных ведомств двух государств, следует из пресс-релиза Минобороны, который есть в распоряжении NEWS.ru.

Всего по итогам мероприятия стороны заключили 14 соглашений, направленных на углубление интеграции. Как подчеркнул Белоусов, реализация данной программы позволит вывести взаимодействие военных органов управления на качественно новый уровень.

Реализация (программы — NEWS.ru) позволит органам военного управления наших государств выйти на более высокий уровень взаимодействия по всем вопросам обеспечения военной безопасности России, Белоруссии и Союзного государства в целом, — сказал Белоусов.

Ранее Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в Таджикистан проверил оснащение отдельного оптико-электронного узла системы контроля космического пространства, основная задача которого — распознавание различных объектов на орбите. Глава ведомства заслушал доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Александра Головко об особенностях этого комплекса и его перспективах.