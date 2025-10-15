Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 16:52

Белоусов рассказал о договоренностях России и Белоруссии в военной области

Белоусов: РФ и Белоруссия подписали программу военного партнерства на пять лет

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ

Россия и Белоруссия утвердили программу стратегического партнерства в военной сфере, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Документ, рассчитанный на очередную пятилетку, был подписан в рамках заседания совместной коллегии оборонных ведомств двух государств, следует из пресс-релиза Минобороны, который есть в распоряжении NEWS.ru.

Всего по итогам мероприятия стороны заключили 14 соглашений, направленных на углубление интеграции. Как подчеркнул Белоусов, реализация данной программы позволит вывести взаимодействие военных органов управления на качественно новый уровень.

Реализация (программы — NEWS.ru) позволит органам военного управления наших государств выйти на более высокий уровень взаимодействия по всем вопросам обеспечения военной безопасности России, Белоруссии и Союзного государства в целом, — сказал Белоусов.

Ранее Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в Таджикистан проверил оснащение отдельного оптико-электронного узла системы контроля космического пространства, основная задача которого — распознавание различных объектов на орбите. Глава ведомства заслушал доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Александра Головко об особенностях этого комплекса и его перспективах.

Россия
Белоруссия
Минобороны РФ
Андрей Белоусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фармацевт оценил меры по запрету продажи БАДов
Юрист оценил идею обязательной медиации при разводе
Самый полезный напиток на зиму своими руками: готовим тыквенный сок
«Чтобы все захлебнулось»: генерал ответил, каким будет ответ РФ на Tomahawk
Политолог ответил, присоединится ли Китай к США в давлении на Россию
Адвокат Полозов попал в список террористов и экстремистов
Основателя группы «Парк Горького» признали потерпевшим в деле об убийстве
«Три брака, четверо детей»: что известно о пропавших в тайге Усольцевых
Политолог раскрыл сущность украинского национализма
Раскрыта стоимость самого дорогого элитного дома в России
В Крыму пресекли деятельность необычной террористической ячейки
Госдума одобрила новые льготы для участников СВО и их семей
Косметолог предупредила, чем грозит неправильное умывание лица
Наступление ВС РФ на Сумы 15 октября: «обнуление» мобилизованных, Юнаковка
Работа с Зеленским, алкоголизм, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич
«Идеальный солдат» и мясорубка для ВСУ: новости СВО на вечер 15 октября
В России появятся новые меры поддержки военнослужащих и их семей
Студентов российского вуза «наказали» за просмотр фильма под одним одеялом
Россияне стали чаще бронировать отели в одной недружественной стране
Названа конечная задача Трампа в конфликте на Украине
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.