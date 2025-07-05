«Маршируют нацисты»: Лукашенко нашел виновных в замалчивании правды о ВОВ Лукашенко: в Европе выступают против исторической правды о ВОВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул особую значимость сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в условиях современных вызовов. Выступая на открытии Музея Славы Могилевщины, глава государства обратил внимание на тревожные тенденции в Европе, где сносятся военные памятники и «маршируют нацисты», передает Telegram-канал «Пул Первого».

Против правды о той войне остервенело воюют в «просвещенной» Европе: маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать историю. Именно поэтому мы свято чтим память о подвиге ветеранов, о людях, которые восстанавливали города и села Могилевщины после освобождения и ковали трудовую славу все эти годы, — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что жители Белоруссии должны помнить об ошибках, допущенных в начале Великой Отечественной войны, чтобы не повторить их в будущем. Он также указал на важность правды и справедливости. По словам Лукашенко, в ситуациях, подобных Великой Отечественной войне, не надо ничего скрывать.