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05 июля 2025 в 16:48

Лукашенко напомнил об ошибках истории, которые нельзя забывать

Лукашенко призвал не забывать просчеты Великой Отечественной войны

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители Белоруссии должны помнить об ошибках, допущенных в начале Великой Отечественной войны, чтобы не повторить их в будущем, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе открытия Музея Славы Могилевщины. Он также указал на важность правды и справедливости. По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, не надо ничего скрывать.

Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея: нам нужна правда, нам нужна сейчас справедливость. Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы «прошлепали» начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией, — напомнил президент.

По мнению Лукашенко, память о Великой Отечественной войне позволяет выстраивать более грамотную политику с учетом текущей ситуации в мире. Так, Советский Союз занимался политикой «умиротворения» Германии, и Минск не допустит этого снова, отметил белорусский лидер.

В ходе открытия музея Лукашенко также признал, что далеко не все страны бывшего СССР стремятся углублять интеграцию, как это делают Россия и Белоруссия. По его словам, бывшие советские республики «кувыркаются туда-сюда» по отдельности.

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