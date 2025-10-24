Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 16:34

«Мне стало плохо вообще!»: чиновникам «досталось» от Лукашенко

Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за ситуации в Витебской области

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебске признался, что ему стало плохо из-за экономической ситуации в указанном регионе. По словам лидера, которые приводит Telegram-канал «Пул Первого», ему хотелось работать с чиновниками «по-хорошему», но они сделали такой сценарий невозможным. Глава государства напомнил присутствующим министрам, что за время своего президентства он не забронзовел.

Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху, — отметил он.

До этого Лукашенко предложил помочь России в создании многосерийного фильма о Ли Харви Освальде, который, по официальной версии, является убийцей президента США Джона Кеннеди. Соответствующее предложение было сделано во время встречи с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Лукашенко хочет выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной. Кроме того, по его словам, белорусский лидер намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским напряженность в отношениях между их странами.

