Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 15:13

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий рецепт Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай с морковью и луком на сковороде — это простое и очень вкусное блюдо, которое легко приготовить даже новичкам на кухне. Этот рецепт сочетает в себе нежное филе рыбы и ароматные овощи, делая его отличным вариантом для семейного обеда или ужина. Простой состав и минимальное количество масла делают блюдо не только сытным, но и полезным.

Ингредиенты

  • Минтай (филе или стейки) — 500 г
  • Морковь — 2 средних штуки
  • Лук — 1 большая луковица
  • Мука — 34 столовые ложки (для панировки рыбы)
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль и черный перец — на свой вкус
  • Сметана — 3 ст. л. (по желанию)
  • Свежая зелень — для украшения

Пошаговый рецепт

  1. Если используете целую рыбу, очистите ее от кожи, плавников и внутренностей, а затем нарежьте на куски. Если у вас филе, просто нарежьте его на порционные кусочки.
  2. Посыпьте рыбу солью и перцем. Обваляйте каждый кусочек в муке — это создаст легкую корочку и предотвратит пригорание.
  3. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Выложите минтай и обжаривайте 4–5 минут с каждой стороны до золотистого цвета. После обжарки переложите рыбу на тарелку.
  4. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. В ту же сковороду добавьте немного масла, если нужно, и выложите лук. Обжаривайте 34 минуты, пока он не станет мягким и полупрозрачным.
  5. Добавьте морковь и продолжайте обжаривать еще 5–7 минут, пока она не станет мягкой и слегка золотистой.
  6. Верните кусочки минтая в сковороду, поверх обжаренных овощей. При желании добавьте сметану для создания более нежного и сливочного вкуса. Накройте сковороду крышкой и тушите блюдо на слабом огне 10 минут. За это время рыба впитает ароматы овощей и станет еще более сочной.
  7. Готовое блюдо разложите по тарелкам, посыпьте свежей зеленью, чтобы добавить яркости и свежести. Подавайте минтай с морковью и луком с гарниром, таким как отварной картофель, рис или свежий хлеб.

Советы по приготовлению

  • Чтобы добавить аромата, можно положить несколько долек чеснока или лавровый лист на этапе тушения.
  • В качестве альтернативы сметане можно использовать немного томатной пасты, что придаст блюду легкую кислинку.
  • Если хотите, чтобы блюдо получилось более легким, вместо обжарки минтая можно потушить его вместе с овощами.

Ранее мы поделились рецептом засолки лосося с цитрусовой цедрой и пряными травами.

Читайте также
Необычный секрет вишневого варенья наших бабушек: как несколько зерен перца превращают сладость в шедевр
Общество
Необычный секрет вишневого варенья наших бабушек: как несколько зерен перца превращают сладость в шедевр
Освежающий микс: салат с огурцом и сладковатой заправкой
Общество
Освежающий микс: салат с огурцом и сладковатой заправкой
Рынок круп в России: как изменились вкусы потребителей за пять лет
Экономика
Рынок круп в России: как изменились вкусы потребителей за пять лет
Рецепт минтая из ресторана: это добавки сделают из простой рыбки шикарное блюдо. А готовить проще простого
Общество
Рецепт минтая из ресторана: это добавки сделают из простой рыбки шикарное блюдо. А готовить проще простого
Как идеально пожарить пельмени на сковороде — простой рецепт
Семья и жизнь
Как идеально пожарить пельмени на сковороде — простой рецепт
блюда
блюдо
еда
минтай
обед
рецепт
рецепты
рыба
сковородки
ужин
Елизавета Семерина
Е. Семерина
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл трудности наступления на Славянск
В России приняли поправки о налоге за продажу жилья
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Дальше
Самое популярное
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт
Семья и жизнь

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика
Семья и жизнь

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.