24 октября 2025 в 21:06

В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На территории Белоруссии заблокировали российскую социальную сеть «ВКонтакте», сообщает медиахолдинг Белтелерадиокомпания. Доступ к ресурсу ограничили по представлению Комитета государственной безопасности. Пока неизвестно, сколько будет продолжаться блокировка и будет ли она снята.

На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Длительность ограничения на данный момент неизвестна, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в России следует запретить популярную компьютерную игру Counter-Strike 2. Он отметил, что такие игры создают финансовый рынок, который остается в тени. В результате игроки рискуют лишиться денег без какой-либо защиты.

До этого Иванов также предложил заблокировать в России контент с политологом Екатериной Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Он отметил, что призывы, направленные против безопасности нашего государства, остаются противозаконными.

