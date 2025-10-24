В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»

На территории Белоруссии заблокировали российскую социальную сеть «ВКонтакте», сообщает медиахолдинг Белтелерадиокомпания. Доступ к ресурсу ограничили по представлению Комитета государственной безопасности. Пока неизвестно, сколько будет продолжаться блокировка и будет ли она снята.

На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Длительность ограничения на данный момент неизвестна, — сказано в сообщении.

