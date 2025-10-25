Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 01:15

Фаза Луны сегодня, 25 октября 2025 года. Раздаем долги, идем на свидание

Фаза Луны сегодня, 25 октября 2025 года. Раздаем долги, идем на свидание Фаза Луны сегодня, 25 октября 2025 года. Раздаем долги, идем на свидание Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 12:24 по московскому времени сегодня, 25 октября, Луна начнет свой 5-й день в текущем лунном цикле. Энергии этого дня будут иметь влияние на нас в течение стандартных суток и одного часа.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

В 5-е лунные сутки Луна будет находиться под безраздельным влиянием Стрельца. Растущая фаза Луны началась менее недели назад, а потому на небосклоне можно при хорошей погоде увидеть лишь тонкий серебристый серп.

Общие тенденции 5-х лунных суток

Сегодняшние сутки имеют большое значение в лунном календаре — если вы в предыдущие дни составили четкий план действий, то сегодня самое время начать претворять его в жизнь. Также любые нововведения и перемены, начавшиеся сегодня, принесут успех. Правда, только в том случае, если вы настроены на него.

Бизнес и финансы на растущей Луне

А вот начинать новые бизнес-проекты сегодня не стоит. Полезнее будет закончить старые дела и инициировать активную подготовку к реализации запланированных контрактов. Что касается финансов, то сегодня настоятельно рекомендуется раздавать долги.

Здоровье и красота при новой Луне

В этот день необходимо тщательно следить за своим здоровьем, не переедать, не допускать голодания, отказаться от алкоголя и ограничить мясные продукты в рационе. Внимательно отнеситесь к недомоганиям — они могут оказаться предвестниками серьезных проблем.

Свадьба и отношения в первой лунной фазе

Для брака день неподходящий. Зато можно планировать романтические свидания, проводить время с любимыми и общаться с родственниками.

Природные циклы

Любителей посидеть с удочкой сегодня ожидает шикарный клев. Улов тоже превзойдет все ожидания. Садоводы могут планировать работы в саду в соответствии с лунным календарем. Собако- и котоводы могут проверить ветеринарные паспорта питомцев, чтобы не пропустить дату ближайшей ежегодной прививки, вовремя дать питомцам глистогонные средства или обработать их от блох и клещей.

Ранее мы рассказали все о том, что такое цифровой рубль.

фаза луны
лунные календари
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
