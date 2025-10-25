Фаза Луны сегодня, 25 октября 2025 года. Раздаем долги, идем на свидание

В 12:24 по московскому времени сегодня, 25 октября, Луна начнет свой 5-й день в текущем лунном цикле. Энергии этого дня будут иметь влияние на нас в течение стандартных суток и одного часа.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

В 5-е лунные сутки Луна будет находиться под безраздельным влиянием Стрельца. Растущая фаза Луны началась менее недели назад, а потому на небосклоне можно при хорошей погоде увидеть лишь тонкий серебристый серп.

Общие тенденции 5-х лунных суток

Сегодняшние сутки имеют большое значение в лунном календаре — если вы в предыдущие дни составили четкий план действий, то сегодня самое время начать претворять его в жизнь. Также любые нововведения и перемены, начавшиеся сегодня, принесут успех. Правда, только в том случае, если вы настроены на него.

Бизнес и финансы на растущей Луне

А вот начинать новые бизнес-проекты сегодня не стоит. Полезнее будет закончить старые дела и инициировать активную подготовку к реализации запланированных контрактов. Что касается финансов, то сегодня настоятельно рекомендуется раздавать долги.

Здоровье и красота при новой Луне

В этот день необходимо тщательно следить за своим здоровьем, не переедать, не допускать голодания, отказаться от алкоголя и ограничить мясные продукты в рационе. Внимательно отнеситесь к недомоганиям — они могут оказаться предвестниками серьезных проблем.

Свадьба и отношения в первой лунной фазе

Для брака день неподходящий. Зато можно планировать романтические свидания, проводить время с любимыми и общаться с родственниками.

Природные циклы

Любителей посидеть с удочкой сегодня ожидает шикарный клев. Улов тоже превзойдет все ожидания. Садоводы могут планировать работы в саду в соответствии с лунным календарем. Собако- и котоводы могут проверить ветеринарные паспорта питомцев, чтобы не пропустить дату ближайшей ежегодной прививки, вовремя дать питомцам глистогонные средства или обработать их от блох и клещей.

