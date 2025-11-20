Связь с Кеннеди, тайная «дочь», суд: неожиданные факты из жизни Плисецкой

20 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой. Она танцевала почти до 80-ти и иполняла разные роли на сцене и в кино. Плисецкая была балериной, моделью и актрисой. Ей приписывали любовную связь с родным братом президента США Джона Кеннеди и подозревали в шпионаже. В начале двухтысячных журналисты нашли якобы тайную дочь Плисецкой. Какая информация о балерине оказалась правдивой и ложной — в материале NEWS.ru.

Почему расстреляли отца Плисецкой

Плисецкая родилась в семье советского дипломата Михаила Плисецкого и актрисы немого кино Рахили Мессерер. Она была старшей из трех детей семьи. Когда девочке исполнилось 12 лет, ее отца обвинили в покушении на Иосифа Сталина и приговорили к расстрелу. Спустя годы его оправдали посмертно.

Мать арестовали как жену изменника Родины, а детей забрали родственники. Будущая балерина переехала к тете по материнской линии Суламифь Мессерер. Она удочерила Майю, чтобы ее не забрали в детский дом.

Почему Плисецкая не понравилась будущему мужу

Плисецкая познакомилась с будущим мужем Родионом Щедриным на вечеринке у Лилии Брик. Впоследствии балерина вспоминала, что отпускала остроты в адрес композитора. Он обиделся — девушка ему не понравилась. Через три года Щедрин и Плисецкая встретились на ее репетиции. Балерина была в обтягивающем трико и покорила композитора грацией, стройной фигурой, а также красотой. В 1958-м году Плисецкая и Щедрин поженились и жили вместе до ее смерти.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая перед началом балета «Кармен» Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Как балерину Плисецкую заподозрили в шпионаже

В 1956-м году председатель Совета министров СССР Николай Булганин и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, приехав в Англию, договорились о гастролях Большого театра в Лондоне. Однако приму Плисецкую не пустили за границу.

Соответствующий приказ издал первый председатель КГБ СССР Иван Серов, назвавший балерину английской шпионкой. Дело в том, что Плисецкая дружила с Джоном Морганом, секретарем британского посла в Москве. В Комитете госбезопасности пытались уличить их в любовной связи, полагая, что балерина якобы делится ценной информацией с агентами английской разведки. Однако у сотрудников КГБ не было доказательств. Артистка оставалась невыездной до апреля 1959 года.

В 1958-м Серова сместил на государственном посту Александр Шелепин. Щедрин позвонил ему и пожаловался на то, что чекисты преследуют балерину, не выпуская за границу. Шелепин посоветовал написать письмо Хрущеву и обещал передать лично в руки. Год спустя Никита Сергеевич разрешил Плисецкой отправится с труппой Большого театра на гастроли в США. После возвращения она была удостоена звания народной артистки СССР.

Майя Плисецкая в роли Китри Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Какими были отношения между Плисецкой и братом президента США Робертом Кеннеди

На гастролях в США балерина познакомилась с братом американского президента Джона Кеннеди Робертом. Выяснилось, что они родились в один день — 20 ноября 1925 года. На прощание мужчина поцеловал Майю Михайловну в щеку. Он также спросил о ее планах на празднование дня рождения. Балерина ответила, что будет в Бостоне.

В день 38-летия в номер Плисецкой постучал посыльный. Он вручил ей букет роз и золотой браслет в качестве подарка от Кеннеди. Балерина и государственный деятель США общались несколько лет. Коллеги Плисецкой по театру приписывали им роман, но балерина называла отношения дружескими.

Впоследствии она призналась в книге «Я, Майя Плисецкая», что романтика присутствовала. «Флирт — не флирт. Игра — не игра. Зов — не зов…Но тяга — была. Интерес — был. Любопытство — было. Новизна — была. Непривычность — была», — написала она.

В каких фильмах снималась балерина Плисецкая

Плисецкая не только блистала на сцене, но и пробовала себя и в кино. Она начала с телевизионных адаптаций балетных постановок — «Сказка о коньке Горбунке» и «Лебединое озеро». В 1967-м Плисецкая сыграла Бетси в фильме Александра Зархи «Анна Каренина».

Игра балерины покорила зрителей и критиков. В журнале «Культура и жизнь» писали, что Майя Михайловна будто жила в эпоху Льва Толстого.

Майя Плисецкая в роли Бетси Тверской и Василий Лановой в роли Вронского в фильме «Анна Каренина» Фото: РИА Новости

За какой образ балерину Плисецкую полюбили в Индии

Творчество Плисецкой любили во многих странах мира, в том числе в Индии. Зрители особенно восхищались ее номером «Умирающей лебедь». Его ставила для 14-летней балерины тетя Суламифь, которая была солисткой Большого театра. Она сделала ставку на руки и шею, чтобы, по ее словам, отвлечь внимание публики от неудачных стоп Майи.

Плисецкая вспоминала, что проводила много времени в Московском зоопарке, наблюдая за лебедями.

Точный образ лебедя понравился индийской публике. Премьер-министр страны Джавахарлал Неру выражал балерине свое восхищение.

С кем судилась балерина Плисецкая

В январе 1999-го года в одной из газет появилась статья от имени якобы дочери Плисецкой Юлии Глаговской. Молодая женщина утверждала, что родилась в Ленинграде 3 сентября 1976 года. По ее словам, во время отдыха в Сочи с мужем Плисецкая якобы забеременела, однако позже отказалась от новорожденной.

Балерина в ответ подала иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете, а также к автору статьи. Летом 2001 года Пресненский суд Москвы удовлетворил заявление артистки, обязав издание опубликовать опровержение и выплатить компенсацию за причинение морального вреда.

