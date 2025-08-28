Разная жизнь Никиты Хрущева: репрессии, оттепель, ракеты и кукуруза

История запомнила Никиту Хрущева как человека, который «развалил СССР». Рассказываем, как реформы первого секретаря ЦК КПСС разрушили основание, на котором держалось целое государство.

Биография Никиты Хрущева: кратко о главном

Обратимся к краткой биографии Никиты Хрущева. Будущий политик родился 15 апреля 1894 года в селе Калиновка (Курская губерния). Он был выходцем из семьи шахтера. В возрасте 14 лет устроился подмастерьем слесаря на заводе, а двумя годами позже и сам начал работать слесарем в шахте. В начале Первой мировой войны Хрущев хотел пойти на фронт, но получил отказ.

В 1918 году Хрущев присоединился к большевистской партии. Он принял участие в Гражданской войне, занял должность командира отряда Красной армии. Затем его назначили комиссаром на Царицынском фронте.

В 1922 году будущий первый секретарь ЦК КПСС учился в техникуме. Три года спустя он занял должность секретаря Петрово-Марьинского уезда. В 1929 году Хрущев продолжил обучение в Промышленной академии. Он поступил на один курс с Надеждой Аллилуевой, супругой Иосифа Сталина. Знакомство с первой леди помогло Хрущеву кардинально изменить жизнь.

Карьерный взлет Никиты Хрущева

Считается, что именно Аллилуева замолвила слово за однокурсника. С легкой руки первой леди в биографии Хрущева открылась новая страница. В 1931 году бывший слесарь занял пост секретаря Бауманского, а чуть позже и Краснопресненского райкомов партии в Москве.

С промежутком в один год Хрущев получил должность сначала второго, а потом и первого секретаря Московского областного комитета ВКП(б). Документы из архива КГБ свидетельствуют, что в то время Хрущев участвовал в предвоенных чистках московского и подмосковного руководства.

В 1938 году Хрущев занял должность первого секретаря ЦК КП Украины. Годом позже он стал членом политбюро. Во время Великой Отечественной войны он числился в Военном Совете. Ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Подъем по карьерной лестнице был стремительным. В 1944 году политик стал председателем совета министров УССР, а в конце 40-х — первым секретарем Московского облкома. Наконец, смерть Сталина в 1953 году и последующие интриги позволили Хрущеву занять пост первого секретаря ЦК КПСС.

Иосиф Сталин и Никита Хрущев Фото: РИА Новости

Вступив на новую должность, Хрущев добился ареста министра внутренних дел Лаврентия Берии, чуть позже — отставки секретаря ЦК КПСС Георгия Маленкова и других сторонников Сталина. В скором времени Хрущев стал главой совета министров СССР. Назначая членов президиума ЦК, он стремился окружить себя сторонниками. Так началось фактическое правление Хрущева в СССР.

Десталинизация и децентрализация: СССР при Никите Хрущеве

Правление Хрущева в СССР выпало на 1953–1964 годы. Основным направлением внутренней политики Хрущева стала десталинизация. В 1956 году на XX съезде КПСС Хрущев представил доклад, в котором раскритиковал культ личности как явление.

В рамках выступления он подверг критике деятельность Сталина, в особенности репрессии. Хрущев также объявил, что намерен изменить вектор развития внешней политики СССР. Государство взяло курс на мирное сосуществование со странами-капиталистами.

Годы правления Хрущева в СССР принято называть оттепелью. Отказ от культа личности Сталина подразумевал радикальные перемены во внутренней политике. Репрессированные заключенные были освобождены, цензура (с оговорками) — ослаблена.

Получив свободу слова, в журналах начали печататься молодые литераторы: Ахмадулина, Евтушенко, Астафьев и другие. Впрочем, свобода слова не помешала травле Бориса Пастернака, которую поддержал сам Хрущев. Писателя обвиняли в измене Родине за публикацию «Доктора Живаго» в Италии.

Наравне с десталинизацией Хрущев продвигал децентрализацию. Экономическая реформа 1957 года поставила точку в развитии отраслевых министерств и соответствующей системы управления. Она породила 105 экономических административных районов, каждым из которых управлял собственный совет народного хозяйства. Бюрократический аппарат разросся. Экономические проблемы решались на локальном, а не на государственном уровне.

Реформы Никиты Хрущева

При Хрущеве в СССР был проведен ряд успешных реформ:

жилищная (тысячи людей из бараков и коммунальных квартир получили новое жилье);

пенсионная (во всей стране было введено всеобщее регулярное пенсионное обеспечение);

образовательная (обучение в старших классах и вузах стало бесплатным);

военная (ракетостроение начало стремительно развиваться).

Реформы Никиты Хрущева Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

С началом оттепели в СССР были легализованы аборты. Рабочие получили право увольняться по собственному желанию. Трудовой день сократился до 7 часов вместо прежних 8 (правда, рабочих дней в неделе по прежнему оставалось 6). Наконец, введение потребительских кредитов позволило приобретать ряд товаров в рассрочку.

При Хрущеве в СССР активно развивалась космонавтика. 4 октября 1957 года в космос вышел «Спутник-1», первый искусственный спутник Земли. А 12 апреля 1961 года состоялся легендарный полет Юрия Гагарина на орбиту. Эти достижения, с одной стороны, укрепляли статус Хрущева, с другой — были достойным ответом США во времена холодной войны.

Вышеупомянутая холодная война не помешала Хрущеву реализовывать политику мирного сосуществования. Первый секретарь ЦК КПСС не раз встречался с лидерами капиталистических стран. Например, в 1959 году он совершил официальный визит в США.

Кукуруза, мясо и хлеб: в чем обвиняют Никиту Хрущева

Несмотря на позитивные изменения, принесенные оттепелью, сегодня о Хрущеве говорят преимущественно в пренебрежительном тоне. Причиной этого стал ряд недальновидных решений политика. В первую очередь речь идет о сельскохозяйственных реформах Хрущева.

В 1954 году в СССР началось комплексное освоение целины. По задумке Хрущева, оно должно было способствовать увеличению урожая зерна. Первый секретарь рассчитывал реализовать проект в кратчайшие сроки. Для этого в поднятии целины были задействованы большие финансовые и людские ресурсы. Традиционные земледельческие регионы оказались заброшены ради вспахивания новых территорий.

Вскоре стало очевидно, что для воплощения хрущевской задумки не хватает средств для транспортировки и хранения зерна. Не лучше обстояла ситуация с благоустройством дорог. Часть урожая, которую не удавалось перевезти, попросту сгнивала.

Реформа привела к гибели целых экосистем (в том числе из-за химических удобрений) и эрозии почв. Но главное — количество собранного зерна росло за счет площади посевов, а не урожайности. Кратковременный успех привел к дальнейшему спаду. Аналогичным образом закончилась «мясная реформа»: повсеместный забой скота сменился дефицитом мясо-молочной продукции.

СССР при Никите Хрущеве Фото: РИА Новости

В годы правления Хрущева основной задачей СССР было «догнать и перегнать Америку». С этой целью Хрущев начал так называемую «кукурузную кампанию». С 1959 года кукурузу стали сеять не только на юге, но и в северных регионах. Кукуруза вытеснила другие культуры, что привело к дефициту хлеба. Ситуация обострилась в неурожайном 1963 году: из-за кризиса сельского хозяйства СССР пришлось закупать зерно у капиталистических стран. Считается, что именно «кукурузная кампания» стала последней каплей, приведшей к отставке Хрущева.

Зачем Хрущев отдал Крым Украине

Нельзя не упомянуть Крым, якобы отданный Хрущевым Украине. Крым был присоединен к УССР в 1954 году. В официальном указе переход обосновывался «экономической общностью» и «территориальной близостью». Перестраивание границ было обычным явлением во времена хрущевской оттепели. Переход Крыма к УССР был аналогичен перераспределению территорий областей и республик.

Однако существуют многочисленные неофициальные версии, объясняющие передачу Крыма УССР. Одна из них гласит, что Хрущев хотел завоевать лояльность украинских правящих верхушек. В том числе он рассчитывал «извиниться» за репрессии, устроенные им на посту председателя совета УССР.

Имеется и более лиричная теория, решение Хрущева якобы обосновано исключительно его любовью к Украине: третья жена Хрущева Нина Кухарчук происходила из украинской семьи. Впрочем, неофициальные версии не имеют веских подтверждений.

Как Хрущев способствовал развалу СССР

Политика Хрущева не привела непосредственно к развалу СССР. Однако его решения пошатнули основы, на которых держалось государство. Страна изменила курс от централизации к сепаратизму регионов. Это способствовало разладу установленной при Сталине системы экономического единства, включая планомерное распределение ресурсов, а также производственных и межотраслевых связей.

Десталинизация тоже дала плоды. Основной удар на себя приняла идеология страны. Отказ от культа личности Сталина косвенно способствовал кризису коммунистического движения. Это привело к разладу взаимоотношений Советского Союза и Китая. А страны Запада использовали хрущевские тезисы о сталинских репрессиях во времена холодной войны. Накаляющаяся обстановка спровоцировала Карибский кризис, который чуть не привел к третьей мировой войне.

Как Хрущев способствовал развалу СССР Фото: KEYSTONE Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

СССР после Никиты Хрущева

В 1964 году Хрущев лишился всех должностей. Следуя официальной версии, причиной отстранения политика стало ухудшающееся здоровье. Однако не меньшую роль сыграли негативные последствия хрущевских реформ. Среди высших эшелонов власти нарастало недовольство первым секретарем ЦК. В итоге место Хрущева занял Леонид Брежнев.

После Хрущева в СССР были упразднены совнархозы. Промышленность вернулась к отраслевому принципу управления. Кукурузные поля были засеяны пшеницей и рожью. Образование, наука, космонавтика продолжили развитие. Началась брежневская эпоха, которую называют периодом и стабильности, и застоя.

Роль Никиты Хрущева в истории

Хрущев вошел в историю как человек, с которого начался развал СССР. Политика Хрущева пошатнула советскую идеологию. Коммунистические ценности сменились стремлением к увеличению прибыли. А поспешные реформы привели к тяжелым последствиям, включая экологическую катастрофу и голод. Кратковременный рост статистики производства неизменно сменялся дефицитом.

О Никите Хрущеве зачастую говорят в пренебрежительном тоне. Но не стоит однобоко смотреть на его политическую деятельность. В 1953–1964 годах Советский Союз постигли как благотворные изменения, так и очевидные неудачи.

Ранее мы поделились биографией Владимира Путина до президентства.