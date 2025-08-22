Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу, созданную Хрущевым

Изъятие предмета «Логика» из школьной программы стало самой долгоиграющей из катастроф, созданных генсеком ЦК КПСС Никитой Хрущевым, заявил в беседе с газетой «Взгляд» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, этот предмет учит упорядочивать и систематизировать различные знания и воспринимать их не как россыпь разрозненных фактов.

На первом месте среди дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира, стоит логика. Замечу, что ее изъяли из школьной программы при Хрущеве. Это, пожалуй, самая долгоиграющая из созданных им катастроф, — считает парламентарий.

Курс логики ввели в учебные планы советских школ в 1947 году. Соответствующее решение было принято на государственном уровне при непосредственном участии Иосифа Сталина. В 1955 году при Хрущеве курс убрали, признав логику наряду с другими теоретическими дисциплинами «не имеющей непосредственного прикладного значения для подготовки кадров для народного хозяйства».

Ранее Вассерман заявил, что логику в школы необходимо вернуть. Депутат уверен, что изучение этого предмета поможет учащимся систематизировать разрозненные знания и сформировать целостное мировоззрение. Это в свою очередь облегчит процесс познания и критического осмысления информации, резюмировал он.