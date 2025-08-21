Трамп сравнил свой снимок с Путиным с фотографией Никсона и Хрущева

Американский президент Дональд Трамп сравнил свою фотографию с президентом России Владимиром Путиным с легендарным снимком американского вице-президента Ричарда Никсона и генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева. Глава Белого дома опубликовал два фото в соцсети Truth Social.

На первом, сделанном в ходе переговоров на Аляске, он указывает пальцем на российского лидера. Второй снимок датируется 1959 годом. Тогда Никсон посетил Москву. На нем он точно так же направил указательный палец в сторону Хрущева. Автором исторического кадра является фотограф Эллиотт Эрвитт.

Ранее Ксения Собчак сравнила кадр с саммита Путина и Трампа с архивным снимком встречи Никиты Хрущева и Ричарда Никсона 1959 года. Она отметила: переводчики очень похожи, поэтому кажется, что на обеих фотографиях присутствует один и тот же человек.

До этого Кирилл Дмитриев опубликовал фото Трампа в Овальном кабинете во время телефонного разговора с Путиным. Кадры глава РФПИ сопроводил песней Татьяны Куртуковой «Матушка». На снимках вместе с американским лидером запечатлены госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и переводчик с блокнотом.