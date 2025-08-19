Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 12:54

Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину

Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию Трампа во время звонка Путину

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Серию снимков он сопроводил песней «Матушка» Татьяны Куртуковой.

На первом снимке в кадре также присутствуют госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Напротив американского лидера сидит переводчик, который делает пометки в блокноте. На втором фото Трамп предстал рядом с телефоном.

Ранее сообщалось, что во вторник, 19 августа, или позднее на этой неделе может состояться телефонный разговор европейских лидеров с Трампом. Главы государств планируют обсудить гарантии безопасности для Украины.

До этого стало известно, что Трамп прервал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, чтобы созвониться с Путиным. После разговора с российским президентом обсуждения были продолжены.

Дональд Трамп
Кирилл Дмитриев
Владимир Путин
Белый дом
звонки
